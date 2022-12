L’importance de se souvenir

La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal célèbre son 25e anniversaire de fondation cette année. Depuis sa création, elle a comme objectif de faire connaitre l’histoire de notre municipalité et de notre région ainsi que de faire la promotion de notre culture. Publications de livres, conférences, expositions, ateliers généalogiques dans les écoles, chroniques mensuelles ; la Société d’histoire et de généalogie tente de joindre les différentes générations et espère titiller la curiosité de son public.

Notre calendrier annuel que vous trouverez dans le Publisac de cette semaine est une publication qui suscite beaucoup d’intérêt et qui est aussi essentielle à notre organisme. D’abord pour son rayonnement, mais aussi pour sa viabilité économique. Nous tenons à remercier les commanditaires locaux qui chaque année nous permettent de distribuer gratuitement ce calendrier historique dans tous les foyers de Saint-Pascal.

Une bénévole hors du commun

La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal ne serait pas aussi vivante et en santé sans l’apport et le dévouement immense de notre coordonnatrice, Mme Monique Dumais. Elle est sans l’ombre d’un doute le cœur de notre organisme et elle ne compte pas son temps. Elle mérite qu’on la remercie publiquement pour tout ce qu’elle a fait et ce qu’elle réalise au quotidien pour la préservation et diffusion de notre histoire locale. C’est entre autres grâce à elle que vous pouvez apprécier notre calendrier chaque année.

Comment faire la promotion du passé dans le futur ?

Au cours des prochains mois, en collaboration avec Saint-Pascal, la Société d’histoire vous présentera un nouveau projet afin de rendre encore plus vivante notre histoire. Sans trop en dévoiler, il vous sera possible d’apprécier nos lieux et personnages historiques à travers la municipalité à tous les moments de l’année et de la journée.

Benoît Dumais, président, Saint-Pascal