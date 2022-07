L’Islet : LG Cloutier s’installera dans le nouveau quartier industriel

L’investissement est majeur : 28 M$. La superficie du bâtiment : 100 000 pi2. Le Groupe LG Cloutier mise gros avec son projet de nouvelle usine, mais tous les indicateurs sont au vert et pointent dans cette direction, de l’avis de Valérie Rancourt-Grenier, vice-présidente ressources humaines et marketing au sein de l’entreprise.

« On ressent de plus en plus l’augmentation de production chez nos clients et leurs besoins à nous acheminer davantage de travail. À partir du moment où il nous manque d’espace à l’intérieur et qu’il n’y a pas de possibilités d’agrandir, on n’a pas d’autres choix que de construire », résume-t-elle.