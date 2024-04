Louise Soucy reconnue pour son implication en Haïti

Le Gala hommage et reconnaissance tenu par l’Association des étudiants haïtiens de l’Université Laval (AÉHUL) a eu lieu le 9 mars dernier. Lors de cette soirée regroupant plus d’une centaine de convives, Louise Soucy, présidente de Mission Corail-Haïti Québec et bien connue en Côte-du-Sud a été lauréate d’un prix en reconnaissance pour son engagement en terre haïtienne.

Profitant de la journée internationale des droits des femmes, l’association a profité de ce moment spécial pour rendre hommage à des femmes qui ont lutté et qui continuent de s’impliquer courageusement pour l’égalité, la justice et les droits fondamentaux.

« Leurs sacrifices, leurs réalisations et leur détermination ont tracé la voie pour un monde plus juste et plus équitable. Nous sommes fiers d’honorer au sein de la communauté des réalisations et des parcours inspirants de certaines de ses femmes, dont Louise Soucy », a commenté Gaspard Octeus, coordonnateur de l’AÉHUL.

Louise Soucy est présidente du conseil d’administration de Mission Corail-Haïti Québec (MCHQ) depuis 2015. Elle a réalisé près de dix missions humanitaires en Haïti et a participé à la nationalisation d’une école avec le ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle d’Haïti. Elle a également réalisé une formation sur les principes d’une coopérative d’habitation en planifiant et en exécutant des travaux de construction. Elle a aussi négocié des contrats de travail et est intervenue en contexte d’urgence humanitaire dont une mission de trois mois en 2021 en lien avec l’ouragan Matthew de force 4 et du tremblement de terre de magnitude 7.2.

« C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté cette marque de reconnaissance pour mes engagements en Haïti. Dès mes premiers pas en terre haïtienne, je suis tombée en amour avec ce peuple. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à une équipe d’administrateurs, de bénévoles et de religieux dévoués et engagés pour la cause. Je souhaite rallier d’autres personnes à la cause et les inviter à contribuer de toutes les façons possibles afin de changer le destin de cette nation, » a déclaré, Louise Soucy.

Pour sa part, Mission Corail-Haïti Québec est à pied d’œuvre pour la construction d’un nouveau dispensaire à Corail. Le tremblement de terre de 2021 ayant abimé sévèrement le bâtiment, il est impératif de procéder à sa reconstruction incluant la dentisterie. Ces travaux permettront l’ajout d’un nouveau service à la population de la commune de Corail, soit l’ophtalmologie. Ce service est d’ailleurs grandement souhaité par la population.