Maison du Kamouraska : La MRC veut être propriétaire du terrain

Des démarches ont actuellement cours afin que la MRC de Kamouraska devienne propriétaire du terrain de la Maison du Kamouraska à La Pocatière.

Locataire du site depuis 1987, date à laquelle le précédent bureau d’information touristique a été ouvert, la MRC de Kamouraska a entrepris de devenir officiellement propriétaire du site en 2019, à la suite de l’inauguration de la Maison du Kamouraska.

« On est passé d’un kiosque touristique à un bâtiment de 3 M$. Compte tenu de l’ampleur de l’investissement, on estime qu’il serait plus sage qu’on soit maître chez nous », a expliqué Sylvain Roy, en entrevue au Placoteux.