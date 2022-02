Marie-Eve Proulx annonce une aide financière 78 210 $ au Musée maritime

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, confirme une aide financière de 78 210 $ octroyée au Musée Maritime du Québec à L’Islet afin de favoriser l’accessibilité des lieux aux personnes ayant une incapacité.

Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l’organisme Kéroul. Depuis son lancement, le PAET a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une enveloppe totale de 5 M$.

« Le musée maritime du Québec a toujours fait preuve de dynamisme et de créativité. Cette somme reçue permettra de rendre plus accessible et de créer une nouvelle exposition. Je suis fière que mon gouvernement soutienne de belle initiative comme celle du musée maritime afin de rendre accessible à plus de touristes nos attraits en région », a dit Mme Proulx.

Source : Marie-Eve Proulx