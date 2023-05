Mario Pelchat à l’église de Kamouraska

Forte du succès de l’événement-bénéfice de 2022, la Fabrique de Kamouraska récidive cette année avec une soirée riche en émotions en compagnie de nul autre que Mario Pelchat.

Le samedi 12 août dès 20 h, l’église de Kamouraska vibrera au son des succès de cet artiste québécois, maintes fois primés, qui souligne cette année ses 40 ans de carrière.

Pour les détenteurs d’un billet V.I.P., le spectacle sera suivi d’une réception en compagnie de l’artiste. Des produits du vignoble de M. Pelchat, Le Domaine Pelchat Lemaître-Auger, de même que des bouchées préparées par des artisans locaux seront servis.

Notez que, comme l’an dernier, les détenteurs de billets V.I.P. occuperont dans l’église une section réservée ainsi que des stationnements près de l’église.

Pour les détenteurs d’un billet assistance générale, un service de navette est offert gratuitement afin de faciliter le stationnement à Kamouraska.

Les départs auront lieu à 19 h et 19 h 15 à partir du stationnement de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Le retour aura lieu à la fin du spectacle.

Informations et réservations : Karine Guignard, 418 866-1785, et auprès des membres de la Fabrique et du comité organisateur.

Source : Chantal Boulanger, comité organisateur