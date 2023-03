Maryse Hénault-Tessier est la nouvelle directrice du MQAA

Le conseil d’administration du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) souhaite la bienvenue à Maryse Hénault-Tessier, nommée récemment à la direction générale. Elle succède à François Taillon, directeur général par intérim depuis mars 2019. Bien connue au Kamouraska, Mme Hénault-Tessier se passionne depuis plusieurs années pour les domaines de l’alimentation et de l’agriculture; à preuve, elle est co-propriétaire d’une ferme agrotouristique dans le Haut-Pays à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Par ses expériences diversifiées, notamment dans le milieu municipal, elle a su mener à bien divers projets touchant le monde agricole, la culture et le patrimoine, et elle a acquis une expertise en gestion et développement organisationnel. « Je suis consciente de l’importance du dialogue à consolider entre le monde agricole et les citoyens. L’agriculture, c’est un élément autant historique, identitaire et paysager qu’un moteur de développement où se côtoient innovation et savoir-faire. Voilà donc plusieurs facettes à valoriser, à faire rayonner », dit-elle. Mme Hénault-Tessier désire apporter un nouveau souffle au MQAA. Son dynamisme, sa détermination et sa soif de défis seront assurément des atouts de taille pour l’institution. Nous lui souhaitons le meilleur des succès.

Source : MQAA