Masques toxiques : Le Centre de services scolaire les retire de la circulation

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup n’a pas tardé à annoncer le retrait des masques SNN200642, sorte de masques de procédure différenciables par son côté bleu et son autre gris.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux indiquait par voie de communiqué le 26 mars que ces masques provenant du fournisseur Metallifer avaient fait l’objet d’un avis de Santé Canada comme quoi ils présentaient « un risque », sans signifier lequel. Précisons que ces masques sont recouverts de matériaux de graphène nanoformé.

Selon une directive envoyée par le ministère de la Famille aux gestionnaires de garderies et rapportée par Radio-Canada, l’évaluation préliminaire de ces masques aurait révélé « un potentiel de toxicité pulmonaire précoce », en raison de l’inhalation dudit graphène. La mère d’un élève fréquentant l’École polyvalente La Pocatière a signifié au Placoteux que ce type de masques avait été distribué à l’occasion aux élèves avant la fermeture des classes la semaine dernière.

« Le centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup possède une faible quantité de masques qui font l’objet d’un rappel. Les masques seront immédiatement retirés des inventaires et remplacés par des masques conformes. Le centre de services possède suffisamment de masques pour poursuivre la distribution journalière sans risque de rupture. Soyez assurés que la santé de nos élèves et de notre personnel est notre priorité », a indiqué par courriel Geneviève Soucy, directrice du secrétariat général des communications.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a tenu à rappeler qu’il s’agissait d’un risque et que le gouvernement agissait de manière proactive pour éviter tout danger possible. Certaines éducatrices en garderie ont confié à Radio-Canada se méfier de ces masques depuis un certain temps, ceux-ci leur donnant l’impression « d’avaler des poils de chat en les portant ».