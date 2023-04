Massothérapie Sandra Joannette : Un appel à la détente au cœur de Saint-Pascal

Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec, Sandra Joannette n’est pas une nouvelle venue dans le domaine de la massothérapie. Depuis 2017, elle pratique son métier, d’abord dans la région de Lévis, et depuis 2019 à son domicile du lac de l’Est à Mont-Carmel. Tous ceux qui ont eu recours à ses services sont unanimes : le professionnalisme et l’expertise de Sandra la distinguent.

Autant le lac de l’Est est un havre de paix aux beautés indéniables, autant l’endroit n’est pas à la porte. Motivée à se rapprocher de sa clientèle et à offrir ses services à davantage de gens, Sandra Joannette a décidé de faire le saut : ouvrir une place d’affaires en plein cœur de Saint-Pascal.

Dès le 1er mai, Massothérapie Sandra Joannette conservera son bureau à domicile, mais elle aura aussi pignon sur rue au 563, boulevard Hébert à Saint-Pascal, au sein même de La maison santé chiropratique et mieux-être. « C’est central, accessible, et mes services seront complémentaires à ceux des autres spécialités déjà offertes sur place », mentionne fièrement la massothérapeute.

À raison de trois jours par semaine pour commencer, Sandra accueillera sa clientèle entre midi et 20 h. Elle proposera ses services en massothérapie thérapeutique, neurosensoriel et drainage lymphatique. Selon la durée des traitements — 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes —, les prix varieront entre 60 $ et 110 $.

Différentes approches

Avec le massage thérapeutique, Sandra Joannette applique des mouvements en profondeur et des manœuvres vivifiantes. Son objectif est de stimuler la musculature tout en exerçant un drainage musculaire permettant d’évacuer les déchets et les toxines.

Quant au message neurosensoriel, le but est de maximiser la détente musculaire. Pour y parvenir, les techniques utilisées visent à provoquer une circulation sanguine accrue dans les tissus musculaires, à détendre les tensions, en plus d’aider à retrouver l’élasticité musculaire et tendineuse. L’effleurage, le pétrissage, la friction et des percussions à des endroits ciblés sont les techniques utilisées.

Enfin, le drainage lymphatique est le seul traitement offert exclusivement en séance de 90 minutes. « Contrairement aux autres types de massages, celui-ci nécessite un temps de traitement plus long », précise la massothérapeute. Ce type de massage est axé sur le rôle du système lymphatique, particulièrement impliqué dans les réactions immunitaires du corps et dans le maintien des fonctions ganglionnaires. La technique du drainage lymphatique s’exécute par de doux mouvements de pétrissages rythmés afin de permettre la stimulation et la circulation de la lymphe.

« J’ai comme priorité la santé et le bien-être de mes clients. Je combine mes connaissances en anatomie humaine et mes compétences comme praticienne afin de prodiguer des traitements professionnels et de qualité », confie la massothérapeute. Pour de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous, sandrajoannette.com ou Facebook Massothérapie Sandra Joannette.