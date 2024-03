Mathieu Rivest au coude-à-coude avec le Parti québécois

Selon le site de projetions électorales Qc125, si des élections avaient lieu aujourd’hui, le parti au pouvoir, en l’occurrence la CAQ, serait relégué au quatrième rang avec un maximum de 11 députés à l’Assemblée nationale. Localement, Mathieu Rivest se retrouve au coude-à-coude avec le Parti québécois, mais visiblement, la tendance joue contre lui.

Les troupes de Paul St-Pierre Plamondon prendraient ainsi le pouvoir avec une possibilité de 69 circonscriptions, devant le Parti libéral qui formerait quant à lui l’opposition officielle, avec un potentiel de 26 sièges. Québec solidaire suivrait avec possiblement 14 représentants, alors que le PCQ d’Éric Duhaime ferait son entrée au parlement avec la possibilité d’obtenir cinq députés élus.

Mathieu Rivest en danger

Récoltant désormais 28 % des intentions de vote, le député caquiste se retrouve localement ex æquo avec le Parti québécois. Par contre, toujours selon Qc125, les probabilités de victoire de Mathieu Rivest sont en deçà de celles du PQ. En effet, ses chances sont de 44 %, alors que celles du Parti québécois sont de 48%, et ce, à deux ans et demi du prochain scrutin, et sans que le candidat du Parti québécois soit connu pour la circonscription.

Mathieu Rivest a remporté une victoire plus qu’impressionnante à l’élection provinciale de 2022, avec 47,7 % des voix exprimées. Cependant, force est de constater que les mauvaises performances de son parti à l’échelle nationale lui siphonnent littéralement des votes. À 28 %, il subit ainsi une baisse de près de 20 % de ses appuis.

Mêmes résultats chez Léger

Selon le dernier sondage Léger, pas moins de 58 % des gens jugent « mauvais » ou « très mauvais » le budget Girard qui a révélé un déficit de 11 G$. Seulement un citoyen sur 100 estime par ailleurs qu’il s’agit d’un très bon budget. Dans ce sondage, la Coalition avenir Québec ne récolte que 22 % des intentions de vote, alors que le Parti québécois mène le bal avec 34 % de la faveur populaire — le situant en zone majoritaire —, en raison notamment de l’appui de 42 % des répondants francophones.