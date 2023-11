Mathieu Rivest ne désire pas commenter le dernier sondage

Le récent sondage Léger ayant placé la Coalition avenir Québec en zone minoritaire avec 30 % des intentions de vote — le plus bas résultat de la CAQ, depuis son élection en 2018 — et un taux de satisfaction d’uniquement 40 %, soit 13 points en moins depuis le mois de juin dernier, Le Placoteux a demandé au député caquiste de Côte-du-Sud Mathieu Rivest ce qu’il pensait de ce coup de sonde.

Bien que celui-ci soit conscient de la situation, il a toutefois préféré ne pas commenter ces chiffres, prétextant ainsi se concentrer sur ses objectifs plutôt que sur les derniers sondages. De plus, il a mentionné vouloir démontrer que son équipe et lui travailleront sans relâche avec les 45 municipalités de Côte-du-Sud afin de soutenir tous les citoyens de la circonscription.

« Il y a de grands enjeux ici en Côte-du-Sud et au Québec. Ce sont de grands défis que nous mènerons en équipe, en appui à notre premier ministre François Legault. Mes actions et ma présence sur le terrain démontrent ma volonté de m’enraciner en réalisant le plus de projets pour le comté », a-t-il déclaré au Placoteux.