Mathieu Rivest satisfait du plan de Québec pour inverser le déclin du français

Dans le but de freiner, d’arrêter et d’inverser le déclin du français au Québec, le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française a dévoilé, le dimanche 28 avril, son Plan pour l’avenir de la langue française. Localement, le député caquiste de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, se dit satisfait de cette nouvelle mesure.

Le Plan tient ainsi compte des cinq principales tendances qui ont eu, au cours des dernières années, le plus d’incidence sur la vitalité du français au Québec. Il s’agit de la croissance et du profil linguistique de la population immigrante, de l’hégémonie des plateformes numériques majoritairement anglophones, de la fréquentation d’établissements d’enseignement supérieur anglophones, du faible niveau de maîtrise du français des élèves et des étudiants, et de l’état de la mobilisation sociale à l’égard de la vitalité de la langue française.

Dans la foulée de ces tendances, le plan identifie neuf priorités gouvernementales qui sont : effectuer annuellement le suivi des indicateurs de la situation linguistique au Québec, augmenter le pourcentage de personnes issues de l’immigration économique connaissant le français, accélérer l’obtention de la résidence permanente pour les étudiants internationaux diplômés de programmes francophones, augmenter la francisation des travailleurs étrangers temporaires et des demandeurs d’asile, augmenter l’offre culturelle francophone et son accessibilité, augmenter la disponibilité et la mise en valeur des produits francophones dans l’environnement numérique, attirer et retenir un plus grand nombre d’étudiants internationaux francophones et francotropes, tout en améliorant la maîtrise du français des élèves et des étudiants québécois, ainsi que renforcer l’attachement des Québécois à la langue française en favorisant son rayonnement.

De ces neuf priorités découlent 21 mesures déjà mises en œuvre, ou qui seront déployées au cours des prochains mois pour assurer l’avenir de la langue française. Des investissements de 603 M$ sur une période de cinq ans permettront ainsi de réaliser lesdites priorités ainsi que les mesures présentées dans ce plan.

Pour Mathieu Rivest, la mise en œuvre de ces actions démontre indéniablement l’engagement de son gouvernement pour s’assurer que le français reste bien vivant au Québec.

« La protection de la langue française en région au Québec est essentielle pour préserver l’identité culturelle, renforcer la cohésion sociale, valoriser la francophonie, garantir l’intégration sociale, et favoriser le développement économique régional. Le gouvernement a le devoir de promouvoir et d’assurer la vitalité du français, et de tout mettre en œuvre pour freiner son déclin. Cette volonté devra être partagée par tous les Québécois. C’est un effort collectif! », a déclaré Mathieu Rivest.

Avec l’objectif de suivre avec précision la situation linguistique du Québec, le gouvernement a par ailleurs mandaté l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour mettre en place un tableau de bord permettant de suivre de l’évolution de certains indicateurs. Ceux-ci traiteront notamment de la langue utilisée dans l’espace public et au travail, de la langue de consommation des produits culturels, de même que de la langue parlée par les immigrants et par les étudiants étrangers.