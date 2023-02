Maude Guérin et Luc Senay sur la scène de la salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent Le loup, le samedi 18 février à 20 h. Cette pièce de théâtre, écrite par Nathalie Doummar et produite chez Duceppe, met en vedette Maude Guérin et Luc Senay dans une mise en scène de Chloé Robichaud.

Sentant ses souvenirs lui échapper, un homme profite d’un moment de lucidité foudroyant pour faire le ménage de sa vie avant que la maladie n’emporte son esprit. Sa compagne, avec qui il a partagé son quotidien pendant plus de 30 ans, reçoit ces élans de sollicitude de manière inattendue.

Est-ce que l’amour, c’est faire passer l’autre avant soi ? Combien de vies de femmes ont été sacrifiées au nom de ce principe bien souvent appliqué de façon unilatérale ? Le loup traite entre autres, et ce, efficacement, des constats aussi sincères qu’égoïstes sur nos comportements malsains et nos erreurs qu’on assume que lorsqu’il est trop tard.

La sobriété générale de la production laisse toute la place aux personnages, à leur drame et à leur touchante humanité, ainsi qu’à la réflexion des spectateurs et spectatrices. L’écriture de l’autrice passe du rire aux larmes avec fluidité et cohérence. Par cette pièce, Nathalie Doummar continue de prouver pourquoi elle est l’une des dramaturges les plus prometteuses et pertinentes de sa génération.

Si Luc Senay jongle magnifiquement avec les doutes reliés à la maladie d’Alzheimer en provoquant dans une même minute hilarité, pitié et frustration, Maude Guérin, de son côté, saisit brillamment toutes les contradictions et les paradoxes de son personnage et les interprète avec une vérité sidérante.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon