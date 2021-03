Merci à notre CPE La Farandole

Merci à toutes les éducatrices, merci au cuisinier (Benoit D’Anjou) et à la cuisinière (Vanessa Morin Dionne), merci au personnel administratif et au personnel d’entretien. Merci aussi à tous les ami(e)s et à leurs parents. Ça fait beaucoup de mercis, mais ça vient du fond du cœur.

À vous tous, vous avez rempli une grande mission. Vous avez fait en sorte d’offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants qui vous sont confiés. La sécurité est un besoin de base fondamental. Ce besoin a pris toute son importance pour notre garçon maintenant âgé de 4 ans.

Léandre est considéré comme un enfant à besoin particulier. Il est ce qu’on appelle poly allergique. Il a onze allergies alimentaires. S’il est en contact avec ces aliments, il peut faire une réaction anaphylactique. Il a plus d’un tour en ambulance à son actif.

Le CPE, considéré comme un milieu de vie pour Léandre et pour tous les autres enfants, a choisi d’intégrer le régime alimentaire de notre garçon afin qu’il puisse partager les repas en toute sécurité et en bonne compagnie. Nous sommes conscients que ce choix n’est pas sans effort : adapter des menus, faire un partenariat avec les services d’une nutritionniste du CLSC et élaborer le tout en ne brimant aucunement les besoins nutritionnels des autres enfants. Vous avez investi votre temps et votre bienveillance. Tous les efforts déployés sur votre temps de travail et même en dehors.

On se souviendra toujours de la disponibilité de la directrice qui était en place lors de son entrée (Madame Guylaine Brisson) qui a ouvert le chemin et de la nouvelle directrice (Madame Patricia Landry). On se souviendra toujours aussi du dévouement des éducatrices dont Élaine Lizotte, accompagnatrice d’urgence, des Messenger envoyés en dehors du temps de travail (Nancy Caron, Vicky Charest, Louise Potvin pour ne nommer que celles-là), des appels du personnel de cuisine à savoir si tel ingrédient peut être incorporé à leurs délicieuses recettes. Il y a eu aussi beaucoup d’adaptation de la part de tout un chacun parce que ça change les habitudes de vie. Vous avez fait preuve de flexibilité et d’ouverture.

Chaque enfant est différent et vous faites la différence dans leur vie. C’est merveilleux d’avoir pu créer un environnement incluant les besoins de Léandre et d’autres enfants qui sont passés par chez vous. C’est une belle porte ouverte et un beau modèle d’ouverture au monde. Aujourd’hui, Léandre nous dit que des ami(E) s jouent à avoir des allergies. Tout reste dans le jeu et dans le plaisir.

Encore une fois merci !

Les parents de Léandre, Nicolas Turmel et Noémie Demers