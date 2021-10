Moisson Kamouraska se construira sur la route 230 à La Pocatière

L’organisme en aide alimentaire Moisson Kamouraska quittera d’ici quelques mois ses locaux à l’intersection de la 5 e rue Rouleau et de la 10 e avenue Potvin. L’achat d’un terrain sur la route 230 qui doit être finalisé incessamment, voisin du bâtiment de la Protection de la faune à La Pocatière, accueillera bientôt l’organisme dans une toute nouvelle construction.

La directrice générale de Moisson Kamouraska Mireille Lizotte souhaitait initialement retenir la nouvelle jusqu’à ce que l’achat du terrain soit officiellement notarié. Des préoccupations soulevées par le groupe Facebook Protéger le Kamouraska qui s’inquiétait de voir ce terrain relativement boisé et situé en bordure de la montagne du Collège être transformé en un immense stationnement asphalté a finalement contrecarré ses plans.

« N’ayez crainte, on va se coller le plus qu’on peut sur le bâtiment de la faune pour conserver le maximum de forêt », a déclaré Mireille Lizotte. La directrice générale a ajouté que cela a toujours été le souhait de l’organisme, bien avant la controverse, lui qui a acheté l’entièreté du terrain d’une superficie de 135 000 pi2 — qui aurait pu être scindé en deux — afin de ne pas avoir de « voisins » dans le futur et de conserver le maximum de boisé.