Mont-Carmel : Un projet d’auberge de 3 M$ au lac de l’Est

On connaît maintenant mieux la raison qui a motivé le printemps dernier la démission de deux anciens conseillers municipaux à Mont-Carmel. Jean-Yves Boucher et Mélody Dionne sont à la tête d’un groupe d’une vingtaine d’investisseurs derrière un projet d’auberge évalué entre 2 et 3 M$ au lac de l’Est, en attente d’autorisations par la Municipalité.

Ce projet d’envergure consiste en la construction d’une auberge de neuf chambres avec restaurant, bar, terrasse, dépanneur et essence. Le tout serait ouvert à l’année. Un total de vingt-cinq actionnaires ont été rassemblés, dont vingt sont des résidents de Mont-Carmel même. « C’est de l’investissement privé de bout en bout », ont répété à plusieurs reprises les deux porte-parole, rencontrés directement au lac de l’Est.

Selon eux, leur projet serait un secret de polichinelle auprès des résidents de Mont-Carmel et de ceux du lac de l’Est depuis maintenant un moment. Comme les rumeurs les plus folles circulent à ce sujet, notamment en lien avec une possible participation de la Municipalité, les deux anciens conseillers municipaux ont décidé de contacter les médias pour communiquer la bonne information.

« Il est possible que le projet ne se réalise pas », ont-ils ajouté, puisque l’emplacement n’est toujours pas coulé dans le béton. « Une vue sur le lac, c’est ce qui va faire foi de tout », ont reconnu mutuellement Jean-Yves Boucher et Mélody Dionne, qui n’ont pas voulu préciser l’endroit où pourrait atterrir le bâtiment dont les plans sont plutôt avancés, comme en témoignent les esquisses partagées.

Or, le lac de l’Est étant ceinturé presque exclusivement de terres publiques, peu d’options semblent être envisageables pour un projet de cette ampleur. De plus, le tandem d’investisseurs a écarté d’emblée le site de l’ancienne Auberge du Lac de l’Est rasée par les flammes en février 2018. Le jeu des spéculations reste donc ouvert quant à l’emplacement futur.

Conflit d’intérêts?

Jean-Yves Boucher et Mélody Dionne sont propriétaires au lac de l’Est depuis 2018, mais ils ne se connaissaient pas avant d’être tous deux élus au conseil municipal de Mont-Carmel. M. Boucher, retraité du domaine des finances, avoue caresser ce projet depuis son arrivée au lac, peu de temps après l’incendie de l’ancienne auberge. Ce n’est qu’à l’hiver dernier que le projet est devenu plus concret pour lui et Mme Dionne.

« À partir de ce moment-là, on savait qu’on aurait affaire à la Municipalité à l’une ou l’autre des étapes du projet, donc on s’est tourné vers le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour savoir quoi faire dans les circonstances. Le MAMH a été catégorique avec nous : il fallait démissionner pour éviter tout conflit d’intérêts. C’est ce qu’on a fait », a expliqué Mélody Dionne.

Les deux anciens élus réitèrent également que leur projet n’a pas été motivé par les investissements prévus ces prochaines années par la Municipalité au Camping du lac de l’Est. Des partenariats futurs sont toutefois envisagés. Rappelons que peu de temps après leur démission, Mont-Carmel dévoilait ses ambitions pour le camping municipal, notamment une vocation quatre saisons articulée autour d’hébergements de type « prêt à camper ».

« On voit les deux projets comme complémentaires et on aimerait que tout se concrétise en 2025, en même temps que la réouverture du camping, mais notre cheminement reste indépendant de la Municipalité », a ajouté Jean-Yves Boucher.

Les promoteurs ont néanmoins rencontré officiellement la Municipalité de Mont-Carmel le 26 juin dernier pour présenter leur projet, ont-ils confirmé, et ce dernier est actuellement en analyse. Ils attendent maintenant un retour de la Municipalité avant de confirmer davantage de détails, comme l’emplacement et un échéancier précis de réalisation.