Nomination à la direction du développement local et régional de la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet annonce la nomination de Diane Sénécal à titre de directrice du service de développement local et régional. Il s’agit d’un nouveau poste au sein de l’organisation ayant pour objectif de permettre le déploiement du plein potentiel de développement de la région.

Dans le cadre de son mandat, Mme Sénécal devra également soutenir une équipe de professionnelles vouées à la mise en œuvre de divers projets structurants touchant la culture, le patrimoine, l’agriculture, le tourisme et le marketing territorial.

Le parcours professionnel de Mme Sénécal, dans le milieu de l’éducation et des communications, l’a menée à assumer notamment les rôles d’adjointe à la direction générale ainsi que de directrice adjointe de service pendant de nombreuses années. Ses acquis ainsi que les liens tissés avec différents partenaires lors de son mandat comme coordonnatrice à l’accueil et à l’inclusion des nouveaux arrivants à la MRC sauront lui être utiles dans le cadre de sa nouvelle fonction de directrice de service.

« La nomination de Mme Sénécal traduit l’engagement de la MRC de L’Islet à optimiser l’efficacité de son service de développement local et régional afin de créer des milieux de vie attrayants pour nos collectivités. Forte de son expérience et de son expertise, nous sommes convaincus qu’elle saura réaliser ses futurs mandats avec assurance et professionnalisme » ajoute Frédéric Corneau, directeur général et greffier trésorier de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet