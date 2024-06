Nominations au Réseau des SADC et CAE

Mireille Thibault, directrice générale du Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet, et Anik Briand, directrice générale de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, ont été élues au comité Communication du Réseau des SADC et CAE, parmi les 67 directions générales.

Cette nomination les place au cœur d’un comité d’une grande importance, au sein duquel elles auront l’occasion d’élaborer la stratégie de communication provinciale, d’influencer les grandes orientations de communication, ainsi que collaborer à l’organisation d’événements locaux, régionaux et provinciaux.

« Je me réjouis de notre opportunité de contribuer à ce comité provincial. C’est touchant de constater que notre expertise et notre expérience aient été reconnues par nos pairs. Je pourrai collaborer avec ma collègue à positionner le Réseau comme un incontournable au Québec dans l’accompagnement des entreprises, et également partager mon réseau de contacts », souligne Mireille Thibault.

« C’est un privilège de pouvoir travailler avec ma collègue du CAE à la mise en place de stratégies de communication efficaces et adaptées aux besoins des membres de notre Réseau. Nos actions mettront en valeur le rôle essentiel des SADC et CAE et feront rayonner notre image de marque dans toutes les régions du Québec », ajoute Anik Briand.

Cette nomination est le reflet de la collaboration entre le CAE Montmagny-L’Islet et la SADC du Kamouraska. Ensemble, ces deux organisations ont travaillé sur de nombreux dossiers, unissant leurs forces pour soutenir le développement économique de la région. Leur engagement commun à servir la communauté entrepreneuriale témoigne de leur dévouement envers la prospérité régionale.

Les SADC et CAE jouent un rôle majeur dans la croissance et le succès des entreprises et des collectivités québécoises. L’accompagnement s’articule autour de trois lignes d’affaires, soit le financement, l’aide technique et le développement économique local.

Source: CAE de l’Islet et SADC de Kamouraska