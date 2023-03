Nouveau directeur général à la TVCK

Le président de la TVCK Réjean Raymond et le conseil d’administration sont heureux d’annoncer la nomination de Karl Turpin Bourque, au poste de directeur général. M. Turpin Bourque aura comme mission de créer du contenu télévisuel pour la chaîne MATV de Vidéotron. Il aura la responsabilité de s’assurer que la qualité du contenu télévisuel respecte les hauts standards du diffuseur. De plus, il réalisera la production de capsules vidéo de tout genre. Il est en poste depuis le 7 décembre 2022.

M. Turpin possède une formation Art et Lettres, profil cinéma, du collège François-Xavier Garneau et une formation en montage vidéo de E.C.T.Q. Instructeur de montage vidéo, il a créé et participé à de nombreuses conceptions sonores et visuelles dans le domaine du spectacle, de la vidéo et du théâtre entre les années 2008 et 2016. À l’emploi de la TVCK depuis février 2022 comme réalisateur, caméraman, monteur, il contribuera à donner un nouvel essor à notre télévision.

Source : TVCK