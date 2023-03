Nouvelle composition du Conseil d’administration des ADLS

Les Arts de la scène (ADLS), l’organisme de diffusion de spectacles qui dessert Chaudière-Appalaches depuis 25 ans, compte sur un conseil d’administration diversifié et dynamique dont le dénominateur commun est l’intérêt marqué de ses membres envers les arts et la culture. Cette année, deux administrateurs ont tiré leur révérence pour céder leurs places à des nouveaux.

Passation du flambeau

Après huit ans au sein du CA, dont la dernière année à titre de vice-présidente, la propriétaire de la Coureuse des grèves de Saint-Jean-Port-Joli Violaine Thibault, complète un parcours hautement varié. Celle qui a fait son entrée en novembre 2015 a entre autres participé au comité des ressources humaines. Pour sa part, le PDG de Construction Dinamo Jean-Yves Morrisette a siégé deux ans au sein du CA. Il s’est particulièrement impliqué dans le comité de la salle qui se retrouvera au cœur du nouveau Complexe culturel et sportif en santé durable de la MRC de Montmagny, dont l’objectif est d’agrandir et de mettre aux normes la salle Edwin-Bélanger.

Deux nouveaux visages

Il était tout naturel pour Catherine Maurais, pianiste, claviériste, chanteuse, accordéoniste, guitariste, actrice et comédienne originaire de Montmagny de lorgner du côté du CA des ADLS, ce qui est maintenant officiel. La nouvelle administratrice ajoutera ses couleurs et gardera à l’œil le développement du public. « En ayant une vision globale de la diffusion au Québec, je souhaite tout particulièrement faire profiter nos jeunes et le public de la région de plus grandes installations. Sans salle ici, je ne serais pas l’artiste que je suis. »

Autre ajout parmi les membres, Cédric Bernier, un jeune courtier en bois d’œuvre, mélomane et secrétaire du CA. « Ayant grandi à Montmagny, je reconnais l’importance qu’ont les ADLS pour la communauté. J’en ai moi-même profité, c’est pourquoi je suis motivé à perpétuer ce legs et rendre les ADLS toujours plus accessibles. »

L’équipe en place

Les autres membres qui constituent le CA sont Maxime Létourneau, notaire pilotant principalement des dossiers impliquant des transferts d’entreprise chez KSA Avocats. En poste à titre de président depuis 2021, il renouvelle son mandat tout en portant un grand intérêt envers la culture pop. Membre fondateur des ADLS, Marc Couillard, président de 2000 à 2021 constitue à la fois les racines et la mémoire vivante des ADLS. Marielle Mercier, nouvelle retraitée et ex-PDG de Planchers Mercier cumule 17 années au sein du conseil et poursuit son implication. Depuis 12 ans, la notaire Nathalie Dubé fait bénéficier les ADLS de ses vastes connaissances. En 2023, elle a effectué une transition du poste de secrétaire vers la vice-présidence. Pour sa part Pierre Fréchette, VP ventes chez Marquis Imprimeur s’est joint au CA en 2013 et occupe encore cette année le poste de trésorier. Pour représenter la Ville de Montmagny, la conseillère Mireille Thibault a été reconduite dans cette fonction qu’elle occupait depuis 2021, même chose pour Kelly Anctil, désignée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.