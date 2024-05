Nouvelle conseillère à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

La directrice générale de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, Mme Émilie St-Pierre, est heureuse d’annoncer officiellement la nomination, le 1er mai, d’Alexandra Gagnon-Tillard au poste de conseillère en sport.

Détentrice d’un baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que d’une technique de gestion et d’intervention en loisir du Cégep de Saint-Jérôme, madame Gagnon-Tillard cumule déjà quelques années d’expérience en loisir et en sport. Ayant occupé des fonctions similaires chez Loisirs Laurentides, elle accompagnera les associations, les clubs et tous les acteurs en sport de la région.

En tant que conseillère, elle aura pour responsabilité de collaborer avec le milieu associatif, les institutions scolaires, les municipalités régionales de comté (MRC), et divers partenaires pour harmoniser les interventions et prioriser les besoins concernant le développement du sport et du sport adapté dans la région du Bas-Saint-Laurent. Elle aura aussi à coordonner le programme des Jeux du Québec, ainsi qu’à développer et à promouvoir les actions en matière de sécurité et d’intégrité dans le loisir et le sport.

Le transfert des dossiers entre mesdames Josée Longchamps et Gagnon-Tillard se fera au cours des prochaines semaines. Mme Longchamps quittera officiellement ses fonctions chez Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent à la mi-juin.

Source : Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent