Nouvelle direction par intérim au Camp musical de St-Alexandre

Le 5 octobre dernier, le conseil d’administration du Camp musical St-Alexandre a désigné M. Denis Maheux comme directeur général par intérim, à la suite du départ de M. Mathieu Rivest, maintenant député de la Côte-du-Sud à l’Assemblée nationale. Cette nomination permet au camp de poursuivre sans interruption l’ensemble de ses activités. D’ailleurs, l’équipe s’affaire déjà à mettre en place une programmation des plus excitantes pour l’été 2023.

M. Maheux est un habitué du Camp musical St-Alexandre. En effet, il a déjà assuré la direction de l’organisation au tournant des années 80 et a participé activement à l’installation du camp sur le site où il se trouve actuellement.

Avec ses collègues de Marée musique, partenaire majeur du camp musical, M. Maheux organise chaque année un camp de musique traditionnelle qui accueille pas moins de 150 participants du Québec, des États-Unis et de l’Europe. Très rapidement M. Maheux lancera un concours de recrutement pour le poste de directeur général.

« Si vous avez un intérêt pour ce poste, n’hésitez surtout pas à vous manifester. Le défi est des plus passionnants et le Camp musical St-Alexandre est un tremplin incroyable pour une carrière. Le camp est entre bonnes mains et nos activités se poursuivent à merveille », indique-t-on.

D’ailleurs, le Festival des Champignons Forestiers du Kamouraska tenu en septembre dernier sur le site du camp musical a remporté le Prix Excellence Tourisme 2022 dans la catégorie « Innovation et développement de l’offre — Budget de 100 000 $ et moins ».

Source : Camp musical