Nouvelles mises en vente aux ADLS

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny annoncent en primeur deux spectacles de la programmation 2024-2025. Tout d’abord, la très attendue horticultrice, conférencière et humoriste Marthe Laverdière est de retour avec son spectacle Fait son show!, puis Mike Ward, l’icône de l’humour et le pionnier des balados québécois, propose son plus récent spectacle Modeste. La mise en vente au public a débuté le lundi 13 novembre à 6 h.

Fait son show!

Cette supplémentaire est très attendue et le succès de ce spectacle ne se dément pas, déjà 25 000 billets vendus à travers le Québec. Alors que la représentation du 6 avril prochain affiche complet depuis belle lurette, Marthe Laverdière sera de retour à Montmagny à l’automne 2024.

Au fil des capsules horticoles, le public a découvert une conteuse efficace dont les anecdotes rocambolesques nourrissent les enseignements botaniques. Dans ce premier spectacle solo, mis en scène par Mario Jean, la désopilante Marte entraîne les spectateurs dans ses histoires drôles et surprenantes. Le spectacle sera présenté le aamedi 14 septembre 2024 à 20 h, à la Salle Edwin-Bélanger.

Modeste

Grâce à la qualité de son stand-up, la popularité de son podcast et sa victoire à la Cour suprême, Mike Ward se démarque sur la scène de l’humour au Québec. Avec plus de 100 millions de téléchargements et une diffusion au Centre Bell ayant fracassé un record Guinness pour le plus de billets vendus pour un enregistrement de podcast, Sous Écoute est le balado d’humour francophone le plus populaire au monde. Noir, son dernier spectacle solo, a été encensé par la critique et a obtenu plusieurs statuettes au Gala Les Olivier. Les attentes sont hautes envers son plus récent spectacle Modeste, et le public ne sera pas déçu. Le spectacle sera présenté le samedi 8 février 2025 à 20 h, à la Salle Edwin-Bélanger.

« Être fidèle aux Arts de la scène comporte des avantages » résume la directrice générale Cynthia Lamontagne. Pour ne rien manquer des primeurs des ADLS, l’abonnement à l’infolettre est un incontournable. Une autre possibilité est de se procurer la carte de membre PRIVILÈGE pour avoir accès pendant une période limitée aux billets des spectacles nouvellement mis en vente avant l’admission générale. Tous les détails de la programmation et les informations relatives à la vente des billets se trouvent au adls.ca.

Source : Les Arts de la scène de Montmagny