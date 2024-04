On fête le printemps à La Pocatière

La Ville de La Pocatière est ravie de convier la population pocatoise à la 9e édition de sa grande fête printanière « Sucré-Ris », le samedi 13 avril, de 12 h 30 à 15 h 30, au 401, rue Poiré, près du bâtiment principal de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

Encore une fois cette année, on vous attend sur les terrains de l’ITAQ, afin de profiter des activités de Sucré-ris ET des activités de l’Expo-Poc! Venez célébrer le printemps avec la musique d’André, et pourquoi ne pas s’initier aux secrets du maniement des cuillères en bois… en avant la musique!

Les petits et les grands pourront se sucrer le bec tout à fait gratuitement avec les délicieux produits de M. Jeannot Dubé avant de tester leurs habiletés au lancer de la hache, avec les experts de Tomahawk Québec.

De plus, vous aurez accès à de belles visites dans le cadre de la programmation de l’Expo-Poc! Pour plus d’information, consultez leur page Facebook. Vous aurez également la chance de faire provision de petites douceurs, puisque le marché sucré sera accessible tout l’après-midi dans le bâtiment principal de l’ITAQ. Passez faire de superbes découvertes!

Cette activité est une collaboration de la Ville de La Pocatière, Développement économique La Pocatière, l’ITAQ et l’Expo-Poc. C’est donc un rendez-vous, le 13 avril prochain, dès 12 h 30, pour une sucrée de belle journée. Pour information, communiquez avec Mme Pascale Pelletier Ouellet au 418 856-2222, poste 2018 ou consultez la page Facebook @LoisirsLaPocatiere.

Source :Ville de La Pocatière