Ouverture officielle du nouveau service Un toit pour nous

Le nouveau service d’hébergement de Trajectoires Hommes du KRTB, Un toit pour nous, est maintenant réalité. En effet, la campagne de financement sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Duclos a été un franc succès. L’objectif de 1 000 000 $ a été atteint et même dépassé.

M. Luc Laforest, directeur de Trajectoires Hommes du KRTB, souligne qu’il est difficile de donner un chiffre exact. Les gens d’affaires et diverses fondations ont été très généreux financièrement face à au projet et la mission de l’organisme.

De plus, M. Laforest déclare qu’il a été impressionné et grandement touché par la réponse de la population en général. En effet, plusieurs dizaines de personnes, restaurants et commerces ont offert de la vaisselle, des couverts, de la literie, des rideaux, des serviettes, des jouets, etc., afin d’équiper les cinq appartements.

M. Laforest souligne également l’implication d’une vingtaine de bénévoles tout au long du processus et que les efforts de ces derniers ont une valeur inestimable pour l’organisme.

Parmi les nombreux donateurs, mentionnons Desjardins qui a pris l’initiative d’endosser son rôle d’alliée en s’associant à Un toit pour nous en donnant 125 000 $ sur une période de cinq ans. Cette collaboration est très précieuse pour Trajectoires Hommes du KRTB.

Il faut également mentionner la participation de Mission Inclusion en tant que Partenaire « Projets spéciaux ».

Mission Inclusion a accepté de financer le service Un toit pour nous pour un montant de 150 000 $ sur trois ans. Ce montant est spécifiquement remis afin de défrayer le salaire d’une intervenante qui est nommée coordonnatrice du service.

Un toit pour nous est un service d’hébergement temporaire pour hommes et pères avec enfants. Les hommes seront accompagnés et soutenus à différents niveaux — psychologique, physique, maintien du lien parental avec leur enfant ou dans leurs activités (emploi, études, relations sociales ou familiales, relations de couple, etc.

Ces logements leur permettront d’avoir un toit où ils pourront bénéficier d’un temps d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, contribuer à améliorer leur condition de vie et leur mieux-être. La collaboration avec les organismes du milieu est un élément important pour l’équipe afin d’éviter le dédoublement de services.

M. Laforest tient à spécifier que ce n’est pas un service 24/7, ni un service de crise, mais un service d’hébergement temporaire. Il s’agit d’une première au Bas-Saint-Laurent. Ce service répond à des besoins et, par le fait même, prévient les situations à risque d’itinérance.

Source : Trajectoires Hommes du KRTB