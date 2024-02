PAFIRSPA : Une cure de jouvence nécessaire pour le Centre sportif

Le Centre sportif de Saint-Pascal a assez attendu. « C’est notre tour! » s’exclame Éric Lemelin, directeur des loisirs à la Ville de Saint-Pascal, à propos du projet de rénovation et d’agrandissement de cet aréna bâti dans les années 1970.

Comme 19 autres projets d’infrastructures sportives en Côte-du-Sud, la Ville de Saint-Pascal a déposé son dossier l’automne dernier au sein du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

L’enveloppe pour tout le Québec s’élève à 300 M$ pour cette année, 1,5 G$ sur dix ans pour soutenir la réfection d’infrastructures existantes, ou la réalisation de nouveaux projets. Conscient de la congestion au sein du programme, Éric Lemelin demeure convaincu que le Centre sportif de Saint-Pascal sera jugé prioritaire.

« Nous sommes loin du cosmétique, c’est nécessaire. L’objectif ultime est de mieux accueillir les utilisateurs, et d’être plus fonctionnel », explique-t-il.

Le projet implique la mise aux normes des toilettes; un agrandissement qui inclura de nouveaux vestiaires, une infirmerie, une nouvelle entrée pour les joueurs et les spectateurs; un hall d’entrée repensé, et plus facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite, idem dans les gradins. Pour l’aréna proprement dit, la dalle de réfrigération doit être refaite, les bandes de patinoire également. Les sièges, quant à eux, ont tous été remplacés en 2020, lorsque la Ville de Saint-Pascal a fait l’acquisition des anciens bancs du Colisée de Québec.

« On a procédé ensuite à l’amélioration de l’éclairage, au remplacement du système de réfrigération, et au déménagement de la Zamboni », résume Éric Lemelin.

La nouvelle phase de travaux prévus au Centre sportif de Saint-Pascal s’élève aujourd’hui à 11 M$. Lorsque la Ville a commencé à jongler avec l’idée de cette rénovation et de cet agrandissement, vers 2016, on estimait alors le projet à 5 M$, comme le rapportait Radio-Canada il y a cinq ans. Ironiquement, il a été décidé d’y aller par phases pour diminuer les coûts, mais Saint-Pascal se retrouve aujourd’hui à avoir tous ses œufs dans le même panier.

« On attendait le bon programme pour déposer. Le PAFIRSPA est avantageux, surtout dans le contexte actuel d’explosion des coûts », défend le directeur des loisirs.

Éric Lemelin est donc confiant, lui qui estime que son projet coche toutes les cases du convoité programme gouvernemental. Si le Centre sportif n’obtient pas sa part du gâteau cette fois-ci, la Ville aura toujours le loisir de redéposer ultérieurement.

« L’aréna, c’est un bâtiment névralgique. À un moment ou à un autre, il faudra procéder à l’investissement. Mais plus le temps passe, et plus les coûts augmentent également », conclut-il sagement.