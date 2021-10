Patrice Michaud et Oleanna à La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le spectacle Grand voyage désorganisé de Patrice Michaud le mercredi 3 novembre à 20 h.

Fort de trois albums qui allient succès critique et populaire, Patrice Michaud remonte sur scène pour partager la trame sonore d’un grand voyage désorganisé.

Aussi, en ces temps de dénonciation tous azimuts, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins proposent la pièce de théâtre Oleanna le mercredi 10 novembre à 20 h. Les enjeux d’abus de pouvoir et de perception de harcèlement psychologique et sexuel y seront omniprésents. Raymond Cloutier et Catherine De Léan sont les acteurs en vedette.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.