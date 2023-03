Peggy Belanger et Tomeu Segui à l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies

Peggy Belanger, soprano de la région, et Tomeu Segui, claveciniste espagnole, ont préparé un concert tout en intimité autour du compositeur fétiche Jean-Sébastien Bach. Les deux protagonistes se sont rencontrés lors d’un voyage d’études à Milan, et depuis, ils se donnent rendez-vous soit chez l’un soit chez l’autre pour jouer et créer ensemble. Tomeu a ce type de personnalité flamboyante et introvertie qui donne lieu à des rencontres musicales très profondes. Peggy Belanger est à la recherche de ces rencontres marquantes et affectionne le répertoire baroque. Un parfait mélange! Ce concert voix et clavecin aura lieu le dimanche 9 avril 2023 à 14 en l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies. Billets en vente auprès de Peggy Bélanger au 418 241-8228, par courriel au peggy.belanger.soprano@gmail.com, sur Facebook à Autour de Bach avec Peggy Belanger et Tomeu Segui, ou directement en ligne sur Le point de vente.

Source : Peggy Belanger