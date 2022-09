Pelletée de terre symbolique pour la nouvelle usine de LG Cloutier

LG Cloutier de L’Islet a réuni dignitaires et investisseurs pour la pelletée de terre officielle représentant le début des travaux de la nouvelle usine de l’entreprise, mercredi dernier.

L’entreprise, qui a le vent dans les voiles, prévoit une augmentation importante de sa production grâce à la signature de nouveaux contrats dans les domaines du transport, de l’aéronautique ainsi que dans le domaine médical, en plus de répondre aux besoins grandissants des clients actuels.

Ce projet est rendu possible grâce à l’aide de partenaires majeurs tels que le Mouvement Desjardins, via Desjardins Capital, le centre Desjardins entreprise — Côte-du-Sud, la BDC, Investissement Québec et DEC Canada. La nouvelle usine comprendra plus de 100 000 pieds carrés d’espace d’usine et de bureaux, permettant d’accueillir de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie afin d’accélérer les cadences de production. Le tout sera orchestré par l’entrepreneur général Ronam. Les travaux devraient être terminés à la fin de l’été 2023.