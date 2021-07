Perpétuer la mémoire collective dans une cabine téléphonique

Rassembler les histoires qui ont marqué Saint-Joseph-de-Kamouraska auprès des mémoires vivantes de cette municipalité était déjà un défi en temps de pandémie. Les raconter en était également un autre. Et pour les diffuser, Sophie Poulin de Courval en a relevé tout un en choisissant un médium aujourd’hui peu commun, pour ne pas dire en voie de disparition : la cabine téléphonique.

Le centenaire de sa municipalité qui sera célébré l’an prochain est ce qui a stimulé Sophie Poulin de Courval à créer le projet Viens que j’te raconte… Amoureuse avouée de patrimoine, elle s’inquiétait qu’une partie de celui qui se transmet de bouche à oreille disparaisse lorsque certains aînés de Saint-Joseph-de-Kamouraska ne seraient plus de ce monde. Les 100 ans de la municipalité qui seront fêtés en 2022 ont donc servi de prétexte à réactiver cette mémoire collective qui était tout sauf éteinte.

À partir de sa cueillette d’information, cinq histoires ont été retenues et réécrites pour qu’elles soient racontées de nouveau par ces gens et un narrateur, son conjoint Sylvain Roy. À la fois humoristiques, mais également dramatiques, ces histoires représentent toutes une page d’histoire de Saint-Joseph-de-Kamouraska vécue par ceux qui les racontent.

Chacun des enregistrements a ensuite été bonifié de bruits ambiants, de musique et, bien entendu, de saxophone, instrument de prédilection de l’artiste. « Dans l’histoire du garage, par exemple, j’ai repris la musique de Si j’avais un char que j’ai intégré à l’enregistrement. Si on est attentif, on peut même entendre mon chien hurler à l’arrière », dit la saxophoniste, en riant.