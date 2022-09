Placotons… Le Parti conservateur est celui qui a amassé le plus d’argent dans Côte-du-Sud

Radio-Canada a fait tout un travail de moine qui vient faire ressortir ce que l’on ressent déjà sur le terrain. Le Parti conservateur du Québec fait de plus en plus sa place dans Côte-du-Sud, particulièrement dans l’ouest du territoire.

Il est toujours difficile pour les journalistes d’analyser les projections de vote lorsque des sondages conventionnels ne sont pas disponibles. En effet, on navigue à l’aveugle avec des sondages seulement nationaux. Seul le site qc125 permet de se faire une tête, même si le modèle est un simulateur d’élections qui utilise les sondages de firmes professionnelles et les tendances électorales des dernières décennies pour avancer des possibilités dont la marge d’erreur est tout même à prendre en considération.

Reste que le parti qui amasse le plus d’argent n’est pas nécessairement celui qui sera élu. La preuve, en 2018, le Parti québécois était le plus riche dans Côte-du-Sud mais n’a pas fait le poids devant la CAQ. Mais on ne peut ignorer tout ce que la machine conservatrice a mis en place dans la région.

Ainsi cette élection risque d’être révélatrice. Une lutte à deux se dessine. Mais il n’en demeure pas moins que la popularité de la CAQ et de son chef est indéniable pour la majorité plus silencieuse. Un sage m’a dit que les électeurs devant l’urne votent à plus de 80 % du temps pour un parti, et non pour un candidat local. Ce n’est donc qu’à ce moment qu’on saura quel député prendra les commandes de Côte-du-Sud.