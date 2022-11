Plus que 100 jours avant les Jeux du Québec

Le décompte — le vrai cette fois — est amorcé en prévision des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, qui se tiennent également à La Pocatière et Saint-Pascal. Les épreuves se tiendront du 3 au 11 mars 2023.

Après deux faux départs en 2021 et en 2022 en raison de la COVID, on souhaite que cette fois-ci soit la bonne. Les équipes organisatrices sont à pied d’œuvre présentement. Lors d’une tournée du site principal de Rivière-du-Loup le 23 novembre dernier, le comité a fait état des nombreux défis qu’accueillir 3000 personnes représente.

Mentionnons d’abord que l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal sera un site d’hébergement et aura sa Place des Jeux pour six délégations de six régions du Québec. Une cafétéria sera ouverte pour nourrir tous ces jeunes, qui dormiront à raison d’une quinzaine de personnes par classe. On parle de 1200 athlètes et accompagnateurs sur 12 jours, à l’occasion de deux blocs différents. Le recrutement de bénévoles se poursuit d’ailleurs.

Le Centre sportif de Saint-Pascal accueillera des épreuves de ringuette, et de hockey féminin et celui de La Pocatière le patin artistique et le hockey masculin.

Composé de trente employés, le comité organisateur entre dans sa phase cruciale de mise en place de ses activités. En plus de régler le fin détail des compétitions sportives, il termine notamment la planification de son réseau de transport, qui comptera neuf circuits d’autobus entre les 17 sites, ainsi que celle de son service de production alimentaire, qui devra offrir 62 000 repas dans trois cafétérias pendant les neuf jours du rassemblement. Le comité de Rivière-du-Loup sera d’ailleurs le premier à produire lui-même la nourriture des participants, sans recours à un service de traiteur. L’hébergement des participants, qui occupera 260 classes des écoles primaires et secondaires de Rivière-du-Loup et de Saint-Pascal, est un autre dossier complexe qui chemine bien.

Mentionnons en terminant que la cérémonie d’ouverture a été confiée au Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain, le vendredi 3 mars au Centre Premier Tech. Les billets seront en vente en février.