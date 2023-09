Plusieurs activités prévues cet automne au Musée de la mémoire vivante

Journées de la culture, atelier de fabrication de costumes et chasse aux bonbons. Trois activités phares sont dans la mire du Musée de la mémoire vivante cet automne. Vous êtes attendus nombreux à y prendre part.

Dans le cadre des Journées de la culture, le Musée de la mémoire vivante accueillera des membres du Cercle de fermières de Saint-Jean-Port-Joli. Le dimanche 1er octobre de 14 h à 16 h, Mmes Micheline, Johanne, Michelle, Noëlla et Jeannine, membres actuelles du Cercle de fermières de Saint-Jean-Port-Joli seront sur place.

Elles partageront avec le grand public, en compagnie d’autres consœurs, leurs savoir-faire et leurs pratiques en faisant la démonstration de différentes techniques artisanales en art textile. D’autres artisanes se joindront à elles pour partager leurs connaissances relatives au domaine du textile. Elles feront la démonstration de méthodes en tissage, en broderie et en tricot. Elles apporteront également certaines de leurs réalisations. Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous.

Fabrication de costumes

Le samedi 28 octobre, de 13 h à 16 h, le Musée offrira l’activité de fabrication de costumes. Parents et enfants auront la chance de confectionner leur propre déguisement pour l’Halloween dans le cadre enchanteur du Musée.

Tout le matériel est fourni, même des patrons pour vous inspirer dans la réalisation de votre costume. N’hésitez pas à apporter un objet de chez vous si vous le désirez. Vous pourrez alors l’intégrer à votre déguisement avec l’aide de notre médiatrice culturelle. L’activité est payante et ouverte à tous.

La chasse aux bonbons

Du mercredi 11 octobre au dimanche 29 octobre, le Musée de la mémoire vivante proposera une grande chasse aux bonbons sur son site extérieur.

Cette activité, offerte sous forme d’un rallye, permettra aux gens de découvrir l’histoire de l’ancien domaine seigneurial de Philippe Aubert de Gaspé tout en s’amusant à trouver les différentes sucreries qui y ont été cachées. L’activité est payante pour les familles, mais la visite du musée est gratuite. Elle se déroulera du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h 30.

Source : Musée de la mémoire vivante