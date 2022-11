Post-pandémie : Les jeunes consommeraient plus de drogues et d’alcool

Selon l’organisme Portage, tous les indicateurs sont au rouge en ce qui concerne les jeunes, l’alcool et les drogues. La COVID-19 a eu un effet important sur la santé mentale des jeunes, et plusieurs ont choisi les dépendances pour gérer leurs émotions.

C’est pour cette raison que l’organisation lance une campagne majeure pour joindre les jeunes de 14 à 21 ans, d’abord par les réseaux sociaux, puis de façon plus traditionnelle pour les parents et l’entourage. « Nous n’avons pas colligé de données étoffées, mais ce sont des impressions très claires provenant des centres de Portage », résumait la directrice des communications Seychelle Harding.

Portage est un organisme dont l’objectif est d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Le centre de traitement fermé pour adolescents le plus près se trouve à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches. Les jeunes de l’Est-du-Québec et de Chaudière-Appalaches y sont d’ordinaire référés, et les services sont gratuits. Le programme à Saint-Malachie est de longue durée, soit six mois. Les jeunes y travaillent sur les causes premières de leurs problèmes de dépendance. Ils peuvent continuer de suivre leurs cours.

Selon Mme Harding, les jeunes isolés qui ont aussi été privés de leurs sports ont malheureusement trouvé d’autres façons de faire face à leurs émotions : consommation abusive de cannabis, automédication, abus d’alcool, etc. « On a vu une baisse des admissions dans nos centres durant la pandémie, et récemment, nous observons une hausse des demandes », ajoute-t-elle.

Pour une première fois depuis quatre ans, l’organisation lance une campagne, « Toxicomalpris », qui souhaite mettre en lumière la simplicité, la rapidité et la cruauté avec lesquelles la dépendance peut isoler une personne. Elle met en scène un adolescent qui se retrouve pris au piège dans une boîte. Incapable de s’en échapper, ce jeune est retenu par ses dépendances qui le gardent prisonnier d’un cercle vicieux.