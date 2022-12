Pratiquer le sport différemment pendant les Fêtes

Alors que plusieurs sports prendront une pause pendant le congé des Fêtes, peut-être que les parents-coachs parmi vous se demandent ce qu’ils feront pendant cet arrêt ? Ou peut-être pas ! Je vous offre cette chronique d’avant les Fêtes afin que vous en profitiez pour pratiquer le sport différemment, tout en développant l’intelligence émotionnelle de vos jeunes et la vôtre.

Jouons avec eux

Cinq minutes, dix, peu importe. Nous pouvons commencer par cinq minutes ! Cela peut faire une grande différence. Avant d’être coachs ou parents, nous sommes tous humains et nous avons tous été enfants. Non seulement nos sportifs auront eu l’attention qu’ils méritent et dont ils ont besoin, mais nous en sortons tous gagnants !

Et observons nos enfants dans le jeu. Ce petit sportif a peut-être développé de superbes qualités sportives auxquelles vous ne vous étiez pas arrêté. Cette petite sportive a peut-être l’étoffe d’une leader ? Admirez-les et nommez leurs forces.

Laissons-les jouer librement

Pourquoi ne pas profiter du temps des Fêtes pour se demander comment nos sportifs pourraient éprouver du plaisir à jouer lors du prochain entraînement ? Cessons d’enseigner telle ou telle technique de jeu pour quelques minutes, et laissons nos jeunes jouer librement. Demandons-nous quelle activité ludique pourrait faire en sorte de raviver leur passion du jeu ?

Les bienfaits du jeu libre sont prouvés et importants. Il permet à nos jeunes d’être créatifs, et de suivre leurs propres idées sans avoir la pression d’un résultat à obtenir. Il ne s’adresse pas qu’aux tout-petits, mais à tous les sportifs aussi ! Cela les exerce au développement d’une saine gestion des émotions dans un contexte moins compétitif qu’à l’habitude.

Descendons d’un étage

Comme le dit une coach familiale que j’admire beaucoup, il faut être capable de descendre dans notre cœur quand vient le temps d’intervenir auprès des enfants. Ou de nos joueurs ! Profitons nous-mêmes de ce temps d’arrêt pour puiser dans notre cœur et être moins « dans notre tête ».

Et parce que les Fêtes s’avèrent aussi un bon moment pour prendre une pause, profitons-en pour rappeler à nos sportifs l’importance de se reposer pour mieux reprendre l’entraînement ensuite. Vous connaissez sûrement l’expression selon laquelle on ne peut avancer avec une voiture sans carburant. S’offrir une pause et jouer vraiment pour le plaisir peut s’avérer bénéfique pour la suite de la saison.

Joyeuses Fêtes !

Collaboration spéciale : Annie Lavoie, Savoir-être sportif