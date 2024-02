Premier Tech pleinement engagé à répondre aux défis de demain et à s’inscrire dans la durée

En ce début d’année où Premier Tech entame un deuxième siècle d’histoire, la vision de l’entreprise pour le futur est claire : continuer à innover pour faire la différence et être un acteur clé de changement pour un avenir meilleur.

Cet engagement est en parfaite adéquation avec l’historique de Premier Tech et avec sa vision long terme qui a pour objectif d’assurer sa pérennité et d’appuyer sa position en durabilité.

Depuis ses débuts, l’équipe Premier Tech a misé sur l’innovation, la recherche et le développement afin de toujours repousser les limites. C’est ainsi qu’elle a développé une offre de produits et services qui s’appuie sur une expertise solide et sur la maîtrise de ses technologies. Encore aujourd’hui, cette même détermination anime Premier Tech à trouver des solutions novatrices qui lui permettent d’accompagner et de livrer de la valeur à ses clients mondiaux et de contribuer positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités.

« En 2023, nous avons célébré être jeunes de 100 ans. Cette année a permis de mettre en lumière notre histoire remarquable, qui est le fruit de l’engagement et de la passion de nos équipiers, mais aussi, et surtout, de tourner notre regard vers le futur. Un futur propulsé par cette force motrice qui a mené Premier Tech vers une diversification de ses métiers en s’appuyant sur ses connaissances, ses compétences et ses plateformes technologiques. Cette même force continuera d’alimenter le développement de l’entreprise pour les années à venir et animera l’ambition, l’ingéniosité et l’authenticité des équipiers. L’année 2024 n’est que le début d’un nouveau parcours plein de potentiel et d’opportunités », souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Source : Premier Tech