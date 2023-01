Premier Tech renouvelle son partenariat avec Judo-La Pocatière

La multinationale Premier Tech, dont le siège social est à Rivière-du-Loup, a reconduit pour une troisième fois son partenariat avec le club Judo-La Pocatière. D’une durée de trois ans — jusqu’en 2025 —, ce partenariat réaffirme une association en vigueur depuis 2015, à la suite de discussions survenues entre Bernard Bélanger de Premier Tech et Jacques Dufour, directeur technique de Judo-La Pocatière.

Premier Tech s’ajoute à une série d’autres partenaires dont la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière depuis une trentaine d’années, Groupe Avantis depuis 17 ans, Raymond Chabot Grant Thornton depuis plus de 10 ans, et AMISCO depuis cinq ans. Ces partenaires donnent également leur nom aux trophées remis lors du Gala annuel Excellence-Desjardins, à la fin de chaque saison. Le trophée Premier Tech est d’ailleurs remis à la performance de l’année en compétition. Jasmin Bélanger, champion canadien Élite U-18, avait reçu le trophée en 2019, en plus d’une bourse de 500 $.

Au terme de ce partenariat avec Premier Tech en 2025, la contribution financière de l’entreprise au club Judo-La Pocatière atteindra la somme de 5000 $ sur dix ans. « Ces partenaires contribuent à rendre accessible la pratique du judo pour les jeunes, peu importe leur provenance. Le judo permet à des jeunes de devenir de meilleures personnes et d’atteindre de hauts niveaux de compétitions. Tout cela est facilité par ces partenaires développés par le Club », conclut Véronique Brillant, présidente de Judo-La Pocatière.