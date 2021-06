Prête pour un deuxième mandat à la mairie

En tant que maire sortant de la Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet, c’est en novembre prochain que je terminerai un premier mandat. Je suis heureuse d’annoncer aux citoyens que je me présenterai aux prochaines élections afin de poursuivre le développement de cette localité qui me tient à cœur.

Mon expérience des six années précédentes en tant que conseillère, ce premier mandat à titre de maire, la relation avec les citoyens et le personnel de la Municipalité dans différents domaines de mon cheminement représente mon souci de travailler pour la communauté et de m’engager pour le bien collectif.

Des dossiers d’infrastructures municipales ont pris place dans les décisions du conseil et la continuité d’amélioration des actifs municipaux est à poursuivre.

La Politique familiale qui sera bientôt lancée, adoptée par le conseil municipal, pilotée par une élue, Cathy Michaud, met en lumière un éventail d’actions pour atteindre un objectif de qualité de vie recherchée par les jeunes familles et permettra d’assurer la vitalité de notre milieu. Je la remercie de son engagement et j’aspire à défendre et à travailler divers projets afin de favoriser l’établissement et la rétention des familles à Saint-Damase-de-L’Islet en accord avec ce travail de consultation citoyenne.

Le dossier des aînés, dont je suis responsable depuis le début de la démarche Municipalité Amie des Aînés, a certainement été un ajout pour le milieu puisqu’il a permis de mettre en place différentes activités dont certaines de loisirs, de socialisation, de communication à la population entre autres. J’ai notamment contacté plusieurs aînés durant mon mandat pour m’assurer de leur sécurité et prendre de leurs nouvelles, particulièrement dans le contexte exceptionnel de la pandémie qui nous touche depuis maintenant plus d’un an. Je tiens à souligner l’entraide familiale et de voisinage qui nous démarque dans le monde rural.

J’ai défendu à différents moments la reconnaissance de la Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet située au cœur de la MRC de L’Islet, ce qui a permis de mettre en place un Comité local de développement grâce à une aide financière. Ce comité définira les orientations et les objectifs pour améliorer la visibilité de notre localité, une réflexion à laquelle j’espère contribuer.

La sécurité de nos citoyens est pour moi une priorité. Une démarche de réflexion sur les services en sécurité civile et incendie est nécessaire afin d’y apporter des améliorations. Un nouveau « schéma » en sécurité incendie sera adopté au niveau régional. Se donner les outils pour l’appliquer est un atout de sécurité pour les Damasiens.

Mon engagement ne se limite pas au local. Je siège au Comité de la sécurité publique et au Comité de sécurité incendie de la MRC de L’Islet. Très stimulant et formateur, j’y apprends beaucoup et j’apporte des préoccupations et des réflexions locales afin d’y trouver des solutions applicables sur notre territoire, une implication que je souhaite grandement poursuivre.

La période de pandémie a malheureusement limité les contacts humains dans toutes les sphères de la vie, dont celle entre les élus et les citoyens. Leur présence me manque en espérant un retour à la normale prochainement.

Je tiens donc à aviser la population de mon désir de revenir pour un nouveau mandat, de m’engager encore pour ce que je défends depuis ma venue dans ce beau village : l’esprit collectif qui a été et sera toujours la marque de reconnaissance de notre milieu.

Merci de la confiance que vous m’avez accordée jusqu’à ce jour.