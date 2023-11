Quand la musique résonne au-delà des murs de l’école

La communauté de L’Islet et l’école secondaire Bon-Pasteur se sont alliées en parfaite harmonie récemment. En effet, Marie-Josée St-Pierre, agente de projets au Carrefour jeunesse-emploi de L’Islet, a eu le rôle d’intermédiaire afin de procéder au déménagement d’un instrument bien particulier, un piano mécanique communément appelé un piano à rouleaux.

Le piano en question appartenait à Claude Godin depuis déjà de nombreuses années. M. Godin a lui-même acheté le piano de sa mère afin de conserver cette œuvre d’art musicale au sein de sa famille.

Originaire de L’Islet et étant de nature plutôt nomade, M. Godin a vécu une période de sa vie à Montréal. Ayant à cœur la région, il a décidé, il y a plus d’une dizaine d’années, d’acquérir une propriété de plaisance au lac Trois-Saumons afin de profiter des plaisirs de l’été en région et de la vie active en ville. Par le fait même, le piano mécanique a été redéménagé dans cette propriété estivale afin d’y continuer à faire résonner le doux bruit des marteaux frappant sur la multitude de cordes cachée au cœur de la caisse de résonance.

Désormais âgé de 80 ans, Claude Godin a encore la tête pleine de projets, dont un déménagement dans un avenir très rapproché. Face à ce nouveau projet, M. Godin a pris l’émotive décision de remettre en don le piano familial, piano qui l’a accompagné durant de nombreuses étapes de sa vie. Après avoir partagé ce beau projet avec Mme St-Pierre, ces derniers sont passés en mode de recherches actives pour trouver les nouveaux bénéficiaires dudit piano.

À la suite de quelques approches de différents organismes de la municipalité de L’Islet, Mme St-Pierre s’est tournée du côté de l’école secondaire Bon-Pasteur où le département musical est en pleine forme avec Yanick Lavoie, enseignant de musique, ainsi que Julien Caron, technicien en loisir de cet établissement scolaire. En une fraction de seconde le milieu d’accueil a accepté ce généreux don.

Avec l’aide de cinq élèves de l’école du cours de musique, MM. Godin, Lavoie et Caron ont procédé au déménagement officiel du piano. Le sourire aux lèvres et le cœur léger, M. Godin a effectué une démonstration du fonctionnement du piano mécanique au groupe d’élèves qui était en classe de musique lors de cette période. L’enthousiasme et la curiosité des élèves étaient palpables face à la découverte du nouveau piano dans le local; un instrument de musique qui se fait de plus en plus rare grâce à sa lecture automatisée des partitions en rouleau à l’aide de son mécanisme pneumatique actionné par le système de pédales.

En plus du don de piano, M. Godin a également remis à l’école secondaire Bon-Pasteur plus de 200 partitions en rouleau, toutes dans leurs boîtes d’origine. Il s’agit d’une magnifique pièce de l’histoire musicale. Depuis la réception du piano, les mélodies ne cessent de se faire entendre. Les élèves sont fiers et heureux de s’asseoir à leur tour à ce piano mythique. L’école secondaire Bon-Pasteur tient à remercier chaleureusement Claude Godin pour ce précieux don musical.

Source : École secondaire Bon-Pasteur