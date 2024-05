Quatre élus locaux à la rescousse du Club de golf de Saint-Pamphile

Crise covidienne, intempéries de mère Nature, modernisation des installations septiques et nécessité du même souffle d’un entretien adéquat, le Club de golf de Saint-Pamphile ne l’a pas eu facile dans les dernières années, et sa situation demeure précaire. Voilà pourquoi un montant de 450 000 $ est nécessaire afin d’assurer sa pérennité. Pour ce faire, quatre élus de la région s’unissent pour aller chercher cette importante somme.

C’est donc sous le thème de la campagne « Club de golf de Saint-Pamphile, notre fierté! » que les quatre mousquetaires locaux, en l’occurrence Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, ainsi que Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud ont accepté de relever le défi en devenant les coprésidents de la campagne de financement afin de sauver ce joyau de la Côte-du-Sud.

« Lorsqu’on a été contacté, c’était un peu la panique, car le club n’avait pas les fonds nécessaires pour entamer la prochaine saison », a déclaré Bernard Généreux.

Déjà 150 000 $ amassés

Cette campagne de financement est déjà bien entamée, puisque les dirigeants de Matériaux Blanchet ont confirmé un partenariat majeur avec un montant de 100 000 $ échelonné sur dix ans. Le lieu portera désormais le nom de Club de golf Matériaux Blanchet.

« Matériaux Blanchet a commencé son partenariat avec le Club de golf de Saint-Pamphile en 1988. C’est donc une continuité logique de notre implication », a déclaré Dave Chouinard, directeur des opérations forestières à Saint-Pamphile.

Qui plus est, le maire de Saint-Pamphile Mario Leblanc a annoncé que la Municipalité injectera 50 000 $ pour la rénovation du golf. « Le golf, c’est une fierté de notre municipalité. Nous mettons quatre élus ensemble, sur une même cause. J’ai hâte de voir le résultat final », a-t-il précisé.

Concernant les 300 000 $ restant à aller quérir, plusieurs activités seront organisées au courant de l’été qui vient. Il sera possible pour les personnes et les entreprises du secteur de commanditer un trou pour la somme de 10 000 $, payable sur une période cinq ans, avec une pancarte installée en périphérie du trou en question, mettant en vedette le nom du donateur, de sorte que si les 18 trous trouvent preneurs, une somme de 180 000 $ supplémentaire sera ainsi récoltée.

Pour les budgets plus restreints, d’autres plans de commandite seront disponibles, comme avoir son nom sur une voiturette par exemple. « Travailler ensemble permettra de proposer à toute la population et aux entreprises de contribuer au succès de la campagne, et surtout au soutien du Club de golf de Saint-Pamphile. Des commandites de 100 $ à 50 000 $ sont possibles, ainsi que des modalités de paiement qui conviendront au plus grand nombre. J’invite tout le milieu à se mobiliser avec nous », a indiqué Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Pour clôturer cette ambitieuse campagne de financement, un tournoi de golf se tiendra le samedi 14 septembre 2024. L’objectif est de 144 joueurs de la région, mais aussi de l’extérieur, dans le but, notamment, de faire davantage connaître la MRC de L’Islet. « De belles surprises attendront les participants », a conclu Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.