Raconte-moi hier sur les écrans

La maison de production Visiontrame de Saint-Pamphile, dirigée par Marco Pelletier réalisateur, prépare une toute nouvelle série d’émissions qui sera diffusée cet automne sur la chaîne maCommunauté de TELUS tous les jours à 19 h 15.

En préparation depuis plus d’un an, Raconte-moi hier est une série de 10 épisodes portant sur l’histoire et le patrimoine des régions de Montmagny, L’Islet et La Pocatière. L’émission met en vedette des personnes, lieux et sites patrimoniaux de nos régions.

Grâce au travail créatif de l’autrice Sylvie Croteau (Les Éditions du Quai Penché) et des interprétations du conteur chevronné Jocelyn Bérubé, l’émission mélange la magie du conte à la réalité pour nous en apprendre davantage sur des personnes, lieux et bâtiments d’ici. De nombreuses personnalités des régions de Montmagny, L’Islet et La Pocatière ont contribué généreusement à l’émission en partageant leur savoir pour en faire bénéficier les téléspectateurs.

La série Raconte-moi hier sera diffusée à la chaîne 511 et dans la Vidéo sur demande du service Télé OPTIK de TELUS. Il sera également possible de visionner les épisodes sur la chaîne YouTube de maCommunauté par la suite. La maison de production Visiontrame contribue au contenu de la chaîne locale de TELUS depuis plus de deux ans avec notamment les séries Texto Reporter et Élément Terre qui sont toujours accessibles sur les plateformes de diffusion de TELUS.