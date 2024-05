Record au Souper du partage des Enfants d’cœur !

La 8e édition du Souper du partage de la fondation Les Enfants d’cœur récolte un profit record pour une deuxième année consécutive. En effet, l’événement qui s’est déroulé à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault le 27 avril, comptabilise 17 500 $ de profits amassés grâce à la vente de 1438 billets. Ce montant sera entièrement redistribué dans la communauté pour soutenir les projets jeunesse en lien avec un mode de vie actif.

En plus de proposer un repas familial animé à prix sympathique, cette soirée permet aux écoles et aux organismes de la région d’amasser 1000 $ en échange de la vente de 100 billets pour l’événement. Cette année, la fondation récompense l’école Notre-Dame-de-L’Assomption de Berthier-sur-mer, l’école La Francolière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, le club d’athlétisme Lavironde et l’école St-Pie X. Cette dernière a d’ailleurs été choisie par l’équipe de cyclistes des Enfants d’cœur afin de recevoir les dons en lien avec le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 2024.

Rappelons que la fondation a remis 32 185 $ à l’école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-Sud l’année dernière. Pour obtenir plus d’informations sur la fondation et ses activités, il suffit de visiter la page Facebook Les Enfants d’coeur. (Source: Ariane Pelletier, Fondation Les Enfants d’cœur)