Récuper-Action est toujours présent avec son centre de recyclage de pièces informatiques. Les élèves de la Polyvalente de La Pocatière s’affairent à démanteler tout le matériel reçu.

On récupère ainsi 23 types de matériaux, différents types de cartes : carte mémoire, carte mère, carte disparate, etc. Il en va de même pour les différents types de métaux : aluminium, fer, cuivre, etc.

L’arrivée des fêtes est un moment propice afin de recevoir toutes sortes d’appareils électroniques. C’est pourquoi la population est invitée à apporter tout matériel informatique désuet tels que les ordinateurs, écrans plats, imprimantes, souris, claviers, etc.

Il suffit de se rendre à l’entrée du personnel située à l’ouest de l’école et sonner. La boîte de dépôt se trouvera tout près de la porte. Pour toute information concernant le matériel recyclé, vous pouvez nous contacter à la Polyvalente : M. Simon Ouellet ou M. Roger Lavoie (418) 856-2413 poste 2053.

Source : Roger Lavoie