Regroupement des cégeps de régions : Sylvain Gaudreault succède à Marie-Claude Deschênes

Le Regroupement des cégeps de régions annonce la nomination de Sylvain Gaudreault à titre de président. Succédant à Marie — Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière, M. Gaudreault poursuivra le travail de concertation avec les douze cégeps de région et les dossiers amorcés depuis plus de trois ans.

Fondé au printemps 2020, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) représente des cégeps de cinq régions administratives du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Il a pour objectif de mettre de l’avant les besoins différenciés d’une région à l’autre. Ces travaux visent également à assurer une offre de formation collégiale diversifiée, attractive, innovante et ancrée au sein des régions du Québec.

Dans cette optique, une récente rencontre auprès du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec a permis de mettre de l’avant les priorités sur lesquelles travaillent les cégeps de régions.

Des mesures ont été identifiées pour assurer l’accessibilité aux cégeps de régions en élargissant l’offre de formation. L’amélioration des infrastructures afin d’augmenter le potentiel attractif des cégeps en région et la mobilité étudiante tant sur le plan interrégional qu’international sont également au nombre des priorités identifiées. Les enjeux entourant le logement étudiant, le sport d’excellence et la formation continue sont aussi des préoccupations partagées avec le Ministère.

« C’est avec fierté que je travaillerai de concert avec mes collègues des douze cégeps pour défendre les enjeux propres aux établissements de région. Je crois au potentiel des régions et à la contribution des cégeps à leur développement. Il est essentiel de poursuivre la mission de rendre les études supérieures accessibles à tous. Pour ce faire, il faut s’assurer de la vitalité des programmes d’études en région. J’entends travailler dans un esprit de collaboration et dans une approche constructive avec tous les partenaires, incluant la Fédération des cégeps et les différentes instances gouvernementales. Je tiens finalement à souligner le travail exceptionnel réalisé par la fondatrice du RCR et ma prédécesseure, Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière », explique Sylvain Gaudreault, président du Regroupement des cégeps de régions et directeur général du Cégep de Jonquière.

Source : Regroupement des cégeps de régions