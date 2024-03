Rencontre annuelle du Kamouraska mycologique

Le Kamouraska mycologique donne rendez-vous aux intervenants du secteur, le 15 avril à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour sa rencontre annuelle. Cet événement permet de découvrir les nouveautés et les opportunités à venir en mycologie au Kamouraska.

Au programme, des conférenciers passionnés viendront partager leurs connaissances sur les champignons et l’innovation. De plus, les participants auront la chance de déguster des produits thématiques et de réseauter entre eux.

Cette année, cette rencontre soulignera également l’implication de certains intervenants, notamment des entreprises actives dans le secteur. « En 2022, la centaine de participants avait extrêmement aimé la rencontre, non seulement pour les informations partagées, mais également pour le sentiment d’appartenance au Kamouraska Mycologique, priorité régionale pour le Kamouraska », mentionne le préfet élu M. Sylvain Roy.

Pour consulter le programme complet et vous inscrire, rendez-vous sur la page de l’événement sur le site www.mycokamouraska.com.