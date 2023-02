Rendre le Kamouraska accessible aux immigrants

À 13 heures tapantes le 12 février dernier, un autobus scolaire fait son entrée dans le stationnement du Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage. En descendent 17 personnes issues de l’immigration, arrivées dans le Kamouraska dans le cadre d’un contrat de travail. Des sourires illuminent leurs visages : ces nouveaux arrivants essaieront pour la première fois une activité sportive hivernale, telle que le patin, la raquette, le ski de fond, ou encore la glissade. Cette activité leur est rendue possible, entre autres, grâce au transport coordonné par l’organisme Projektion 16-35.

En mettant pied dans la région, ces nouveaux arrivants ont beaucoup d’ajustements à faire. Pour certains, il y a une barrière de langue, ou encore une adaptation culturelle. Cependant, une des plus grosses embûches quant à leur épanouissement sur le territoire, c’est la capacité à se déplacer.

Au Kamouraska, il est difficile, voire impossible, de vivre en s’appuyant uniquement sur les déplacements à pied ou en transport en commun. Les personnes issues de l’étranger qui arrivent en région pour un contrat de travail doivent se rabattre sur les quelques personnes de leur entourage ayant accès à un véhicule.

Le déplacement en voiture, pour aller faire l’épicerie à Rivière-du-Loup, par exemple, demande beaucoup de coordination entre ces travailleurs. Même lorsqu’ils réussissent à se procurer une automobile, les déplacements ne sont pas simplifiés pour autant. C’est le cas d’Onja Nailala Herinantenaina. « Ça fait 18 mois que je suis ici, et j’aimerais rester le plus longtemps possible. Mais, le problème, c’est le transport. Je suis en train d’obtenir mon permis d’apprenti conducteur, mais je dois toujours demander la permission pour me déplacer, je dois m’arrimer avec les autres. » L’homme originaire du Madagascar affirme que ce type d’activité, où le transport n’est plus un problème, lui permet de rencontrer de nouvelles personnes et d’avoir un échange de culture.

Échange culturel

Une fois sur place, le défi de déplacement était d’une autre nature pour le Malgache : Onja Nailala Herinantenaina patinait pour la première fois. Pendant quelques heures, celui-ci apprenait à faire son chemin sur la glace, à coups de lames. « C’était pas mal, rapporte-t-il. J’avais une sensation d’adrénaline, mais j’avais aussi peur de casser une partie de mon corps! » Il était accompagné d’une Kamouraskoise désireuse de créer des liens avec les immigrants arrivant dans la région.

Parfois, cet accompagnement va au-delà d’une activité ponctuelle. Certaines personnes présentes ce jour-là prennent aussi part à un programme de « jumelage », organisé par Projektion 16-35. À travers celui-ci, une personne vivant au Québec depuis plusieurs années et étant familière avec le Kamouraska est jumelée à une personne immigrante dans le but de faciliter son enracinement à la région; un échange culturel qui se fait « dans les deux sens ».

Guillaume Ouellet et Frédérick Chenny viennent tout juste de se rencontrer, grâce au programme de jumelage. La journée d’activités de neige était le lieu de leur deuxième rencontre en personne, et de la première excursion en ski de fond pour Frédérick Chenny. « Pour une première fois, ça s’est bien passé. C’est physique, c’est rigolo, c’est amusant… j’ai bien ri. Les autres tombaient, moi aussi », relate l’homme originaire de l’île Maurice.

La paire a beaucoup de choses en commun : l’intérêt pour le sport, la musique, et le désir de s’enrichir en apprenant la culture de l’autre. Toutefois, ils reconnaissent que le transport pourrait constituer un défi au développement de leur relation. Le Mauricien est arrivé au Kamouraska il y a quatre mois seulement et il n’a pas encore d’accès indépendant à une voiture.

Activités pour nouveaux arrivants

Cette journée d’activités de plein air s’adressait à tous les nouveaux arrivants, qu’ils soient originaires du Québec ou d’ailleurs. Cependant, la majorité des événements organisés par Projektion 16-35 sont dédiés spécifiquement à la clientèle immigrante.

Pour les activités ouvertes à tous les nouveaux arrivants, l’organisme collabore régulièrement avec Place aux jeunes Kamouraska et avec la MRC de Kamouraska. La prochaine, une visite à la cabane à sucre, est prévue le 2 avril. Les informations à cet effet sont disponibles sur le groupe Facebook Réseautage nouveaux arrivants Kamouraska.