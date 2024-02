Repérez les produits d’ici grâce au logo Saveurs du Bas-Saint-Laurent

L’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent lance sa nouvelle campagne de promotion pour repérer les produits bioalimentaires bas-laurentiens chez les détaillants de la région.

Au cours des derniers mois, plusieurs outils d’identification visuelle ont été installés chez plusieurs détaillants, permettant de repérer rapidement les aliments produits ou transformés au Bas-Saint-Laurent.

Au total, près de 85 détaillants sur le territoire ont été visités, en passant par les grandes bannières, les marchés d’alimentation et les boutiques spécialisées. Lors d’une visite chez un détaillant, la population est invitée à repérer le logo Saveurs du Bas-Saint-Laurent et à choisir les produits d’ici. Une campagne de promotion est en cours, notamment à la télévision et sur les médias sociaux.

« Les consommateurs recherchent de plus en plus les produits régionaux en magasin. Ils s’intéressent à la qualité des produits, mais également à l’histoire et au savoir-faire qu’il y a derrière », estime Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

En plus de l’installation des outils visuels, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent accompagnent les détaillants dans leurs démarches d’approvisionnement en produits locaux. Après un recensement des produits bas-laurentiens sur les étals, des propositions de produits personnalisés sont fournies au détaillant, accélérant ainsi la démarche.

« Sans exception, tous les détaillants de la région ont exprimé leur intérêt de mettre de l’avant les produits d’ici et leur volonté d’intégrer une meilleure offre aux consommateurs », ajoute Mme Lavoie.

Source : Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent