Retour de la loterie au profit de la Fondation de l’Hôpital

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est fière de présenter sa nouvelle loterie pour l’année 2024. Le tirage consistera en 12 prix alléchants qui seront tirés à toutes les semaines entre les mois de mars et juin. Le total des prix s’élève à une valeur de 32 098 $. Seulement 500 billets sont mis en circulation.

La Fondation vise un profit net de 35 000 $ qui servira à l’achat d’une table Tovertafel, un outil de soins adaptés aux troubles cognitifs pour les résidents du Centre Villa Maria de Saint-Alexandre-de-Kamouraska évalué à 15 450 $, et de quatre moniteurs Connex Spot avec bases et brassards pour le bloc opératoire de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, le tout d’une valeur de plus de 18 000 $.

Les tirages se dérouleront tous les mercredis à chaque semaine du 27 mars au 12 juin inclusivement. Les billets sont disponibles dès maintenant auprès de Maryse Pelletier au 418 856-7000, poste 7395.

Les noms des gagnants seront diffusés sur la page Facebook de la Fondation et sur son site internet au www.fondationhndf.ca. Les personnes intéressées à vendre des billets pour la Fondation peuvent le faire en communiquant avec la direction de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima