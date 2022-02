Retour du gigantesque labyrinthe à La Pocatière

Après deux ans de pause, le promoteur Luc Pelletier construira un nouveau méga labyrinthe dans un champ de maïs de La Pocatière cet été.

La pandémie était en grande partie responsable de la mise sur pause du labyrinthe qui peut être défié en août, septembre et octobre. « Il y avait toujours la crainte de devoir refermer à l’automne », indique Luc Pelletier.

Mais il y a aussi eu un questionnement sur une possible relocalisation en d’autres endroits que La Pocatière. Finalement, Luc Pelletier a mené sa réflexion et a décidé qu’il souhaitait continuer d’offrir cet attrait dans son coin de pays. « Le record mondial, je le veux pour La Pocatière », lance-t-il.

L’endroit où le labyrinthe sera confectionné sera bientôt confirmé, puisqu’une entente doit être signée avec le propriétaire du champ, mais il sera le long de la route 132, non loin des commerces de La Pocatière.

« Ce doit être une attraction, quelque chose d’intéressant qui attire les gens de l’extérieur. Je pense que les gens ont soif d’activités. Je veux le faire de concert avec le milieu, en faire profiter les commerces », a dit Luc Pelletier.

Déjà, il a lancé un sondage sur sa page Facebook pour savoir si les gens étaient plus intéressés par un labyrinthe de type artistique ou plus traditionnel. Dans une grande majorité, les admirateurs du labyrinthe ont demandé un labyrinthe traditionnel.

Pas de record encore

Des milliers de personnes avaient visité le labyrinthe lors de sa dernière année d’opération. Le promoteur indiquait que 90 % des gens étaient de l’extérieur.

Aussi, rappelons qu’à l’époque on souhaitait affubler le labyrinthe du titre du plus grand au monde. L’officialisation avait été comprise par une petite nuance. Si le labyrinthe était le plus grand au monde relativement à un autre fait aux États-Unis, la partie artistique du labyrinthe ne comptait finalement pas dans le calcul, seulement la partie plus conventionnelle. En terme de superficie, il supplantait le labyrinthe américain, mais pour bien calculer, il fallait avoir des chemins de la même largeur, avec des murs quasi tous égaux. Ce sera donc partie remise.