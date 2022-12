Retour sur l’AGA de L’ABC des Hauts Plateaux

La 27e assemblée générale annuelle de L’ABC des Hauts Plateaux a eu lieu le 30 novembre au Complexe municipal de Saint-Paul-de-Montminy, là où sont situés les bureaux du point de service de l’organisme.

Durant cette assemblée, la composition du conseil d’administration a été officialisée, et la nomination des officiers sera réalisée lors de la première rencontre officielle. Nous tenons à remercier mesdames Lise Anctil, Nicole Gautreau, Noémie Régnier, Sylvie Fournier et Renelle Pelletier ainsi que monsieur Gaston Roy de s’impliquer activement auprès de l’organisme en réussite éducative qu’est L’ABC des Hauts Plateaux.

En plus de remercier les administrateurs, L’ABC des Hauts Plateaux a décidé de mettre en valeur le projet écosystémique qu’est Tissés serrés en soulignant la précieuse participation aux activités intergénérationnelles de personnes qui ont permis son succès. Mesdames Claudette Labrecque, Marie-France Beaudry et Sarah-Jen Grégoire-Bouchard ainsi que monsieur Grégoire Boki ont tous reçu un certificat de reconnaissance, une gerbe de fleurs et un chèque-cadeau d’une librairie. Certaines personnes n’ont pu se déplacer pour recevoir leurs honneurs lors de l’assemblée, mais cinq autres récipiendaires, qui sont mesdames Gervaise Lajoie, Francine Bigras, Léda Labrecque, Rozali Jalbert et Sabrina Daoust, ont reçu individuellement les mêmes remerciements. L’énergie et l’engagement de toutes ces personnes ont favorisé les rapprochements entre les générations tout au long de la dernière année. Pour terminer les honneurs, lors de cette soirée, des animatrices du projet Tissés serrés, Darlène Corriveau, Kellie Bélanger et Valérie Macquart, ont servi un bien-cuit divertissant pour féliciter l’investissement de la chargée de projet, Nathalie Arsenault.

Ce sont une trentaine de personnes qui ont pu constater la proactivité de l’équipe de L’ABC lors de la présentation du rapport d’activités 2021-2022. La saine gestion de l’organisme ainsi que son plan d’action pour la prochaine année ont également été présentés. Six grands axes de réalisation composent le plan d’action : les services pédagogiques, la littératie, la persévérance scolaire, les activités avec les aînés, le travail de proximité, l’ÉcoRéussite. L’ensemble des personnes présentes a félicité les administrateurs et l’équipe pour leur dévouement et leur engagement pour le mieux-être collectif.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux